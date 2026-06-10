VOGOŠĆA U ZNAKU MLADOSTI I SPORTA – ODRŽANE SPORTSKE IGRE MLADIH

Svečanom ceremonijom paljenja baklje i prikladnim programom u Vogošći su danas otvorene „Sportske igre mladih“, manifestacija koja je okupila nekoliko stotina djevojčica i dječaka, koji su imali priliku da pokažu svoja znanja i vještine u različitim sportovima.

“Dan sporta je samo nastavak nedavnog druženja na Sportskim igrama mladih u dvorani “Amel Bečković”. Na ovaj način nastavljamo realizaciju projekata koji promovišu zdrave stilove života koji bi trebali biti podstrek našoj omladini da se bavi sportom. Kao sredina i lokalna zajednica koja posjeduje atletsku stazu, koja ima i bazen, sport mora biti nešto ka čemu ćemo usmjeravati naše najmlađe i tako pokušati da ih odvojimo od ekrana, telefona i društvenih mreža.” – kazao je između ostalog načelnik Općine Vogošća Migdad Hasanović na ceremoniji svečanog otvaranja igara.

„Sportske igre mladih“ nisu samo takmičenje, već praznik djetinjstva, prijateljstva i zdravog načina života, koji djeci pruža priliku da kroz igru i sport uče o timskom duhu, toleranciji i međusobnom poštovanju. Ovo je najveća amaterska sportska manifestacija u Evropi koja pruža djeci i mladima da se, potpuno besplatno, takmiče u deset sportskih disciplina. Igre doprinose razvoju tolerancije i solidarnosti, poštivanju različitosti, stvaranju novih prijateljstava te pružaju priliku za fer djetinjstvo svim mališanima. U 29 godina organizacije u Hrvatskoj, 15 godina u BiH, 12 godina u Srbiji i dvije godine u Sloveniji okupile su više od 3.440.000 učesnika.

Pobjednici takmičenja svoje vještine će imati priliku pokazati na velikom finalu Igara, koje će biti održano u Sarajevu.