VOGOŠĆA U ZNAKU SEVDAHA I NARODNE PJESME: ANSAMBL NOTA I FERID AVDIĆ PRIREDILI NEZABORAVNU MUZIČKU VEČER

Koncertom sevdaha publiku u Vogošći u subotu navečer obradovao je jedan od najpoznatijih interpretatora sevdha u našoj zemlji, Ferid Avdić a zajedno sa njim nasupili su članovi ansambla Nota solisti Amila Grbo i Hamza Bajraktarević.

Ferid je probranim evergrinima iz bogate riznice bosanskohercegovačkog izvornog muzičkog stvaralaštva, a posebno tradicionalnim pjesmama sevdalinkama i novim melodijama pisanim u njenom duhu, „počastio“ Vogošćane.

Ovaj pjevač širu popularnost stekao je tokom osamdesetih godina hitovima kao što su „Dijana ljubavi“, „Izađi mala“, „Rođendan je tvoj“, „Bilo je lijepo i tebi i meni“ i drugim pjesmama koje su obilježile folk scenu bivše Jugoslavije.

Muzičku večer svojim interpretacijama uljepšali su i solisti ansambla Nota Amila i Hamza. Njihove interpretacije odlikuje emocija, autentičnost i duboko razumijevanje tradicije iz koje je sevdalinka nastala.

Toplim prijemom i dugotrajnim aplauzima Vogošćani su pokazali koliko cijene umjetnike koji iza sebe imaju decenije predanog rada, te koji svojim djelovanjem čuvaju i promovišu vrijednosti tradicionalne bosanskohercegovačke muzike.