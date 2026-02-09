VOGOŠĆANI SE SJEĆAJU OLIMPIJADE IZ 1984. GODINE

Prije 42 godine u Sarajevu je zapaljen olimpijski plamen, čime su svečano otvorene 14. Zimske olimpijske igre – bajka koja je trajala do 19. februara i zauvijek ostala upisana u kolektivno sjećanje. Postoji bezbroj razloga zbog kojih se i danas, više od četiri decenije kasnije, s nostalgijom prisjećamo tog starog, dobrog Sarajeva. Nije riječ samo o prepoznatljivoj maskoti Vučku, već o posebnom olimpijskom duhu koji je ujedinio ljude i stvorio atmosferu ponosa, zajedništva i radosti. Ta euforija, koja je pokretala i opijala, i danas živi kroz priče i uspomene.

I Vogošćani se s toplinom prisjećaju tih prelijepih dana. Neki od njih učestvovali su u pripremama Olimpijade i uređenju staza, dok je većina takmičenja pratila putem televizijskih ekrana, dijeleći uzbuđenje sa cijelim svijetom. Snijeg koji je pao u posljednjem trenutku pretvorio je Igre u pravi zimski san — trenutak koji se i danas prepričava s osmijehom. Iako planine i objekti na kojima su održana takmičenja danas izgledaju drugačije, uspomene na ZOI ‘84 ostaju žive kao simbol jednog od najsvjetlijih poglavlja sarajevske historije.