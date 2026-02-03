VOGOŠĆANKA ELMA AHMETOVIĆ DOBITNICA DVOSTRUKE ZLATNE ZNAČKE UNIVERZITETA U SARAJEVU

Elma Ahmetović, studentica Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, dobitnica je dvostruke Zlatne značke kao priznanja za ostvarene izuzetne rezultate tokom studija. Ovim priznanjem nagrađuju se studenti koji su se istakli visokim prosjekom ocjena, odgovornim pristupom obavezama i aktivnim učešćem u akademskoj zajednici.

Elma ističe da joj nagrada predstavlja dodatni motiv za dalji profesionalni razvoj i usavršavanje. Posebno naglašava da nema namjeru napuštati Bosnu i Hercegovinu, već želi stečeno znanje i iskustvo koristiti u svojoj zemlji. Vjeruje da mladi, obrazovani ljudi mogu biti važan pokretač pozitivnih promjena i razvoja društva.

Elmu krase skromnost, upornost i jasna vizija budućnosti, što je čini primjerom mladima koji tek započinju svoj akademski put. Njena posvećenost učenju i želja da doprinese razvoju društva pokazuju da Bosna i Hercegovina ima svijetlu i perspektivnu mladost.

