VOGOŠĆANKA NEJLA ŠEHOVIĆ DOBITNICA DVOSTRUKE ZLATNE ZNAČKE UNIVERZITETA U SARAJEVU

Vogošćanka Nejla Šehović dobitnica je dvostruke Zlatne značke Univerziteta u Sarajevu, jednog od najznačajnijih priznanja koje dodjeljuje Univerzitet u Sarajevu najboljim studentima za izuzetne rezultate tokom studija.

Ovo prestižno priznanje dodjeljuje se studentima koji su tokom školovanja ostvarili vrhunski uspjeh, pokazali predanost, odgovornost i kontinuiranu izvrsnost. Nejla Šehović svojim radom, trudom i zalaganjem postala je ponos ne samo svoje porodice, već i cijele Vogošće.

Posebnu vrijednost njenom uspjehu daje i činjenica da Nejla želi ostati u Bosni i Hercegovini, svoje znanje i stečene kompetencije ulagati u razvoj svoje domovine te doprinositi zajednici iz koje potiče. U vremenu kada mnogi mladi ljudi odlaze, njena odluka predstavlja snažnu i ohrabrujuću poruku.

Dvostruka Zlatna značka potvrda je njenog znanja, discipline i posvećenosti akademskom putu, ali i dokaz da se rad i upornost uvijek isplate. Nejli Šehović upućujemo iskrene čestitke uz želju da i u budućnosti niže uspjehe, ostvari svoje profesionalne ciljeve i bude inspiracija generacijama koje dolaze.