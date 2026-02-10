VOGOŠĆANSKA “ZIMSKA PRIČA” SE NASTAVLJA

Koncertom KUD-a Vogošća i Ansambla Nota 21.12.2025. godine svečano je otvorena manifestacija “Zimska priča“ u Vogošći.

„Zimska priča“ iz godine u godinu prerasta u prepoznatljiv društveni i kulturni događaj koji, osim lokalnog stanovništva, privlači i sve veći broj posjetilaca iz drugih općina i gradova. Već 26. decembra održan je „Festival urbane kulture i folklora za mlade“, dok je 28. decembra, na bazenu u okviru WOG centra, održan „4. Zimski kup u plivanju“.

U okviru „Veselog časa“, 31. decembra na „Trgu branilaca Vogošće“ organizovan je prigodan novogodišnji program za mlade, kao i otvaranje klizališta na otvorenom sa pravim ledom. Klizalište je tokom zimskog raspusta, predstavljalo jednu od glavnih atrakcija za djecu, omladinu i porodice, ali i za posjetioce iz drugih sredina, čime Vogošća dobija sadržaj koji doprinosi razvoju zimskog turizma i jačanju lokalne privrede.

Manifestacija se zatvara 1. Marta 2026.g, kada će učenici Srednjoškolskog centra i vogošćanskih osnovnih škola, u sklopu Svečane sjednice Općinskog vijeća, izvesti bogat kulturno-zabavni program, čime će simbolično biti zaokružena još jedna uspješna „Zimska priča“, manifestacija koja povezuje kulturu, sport i turizam na dobrobit lokalne zajednice.

Sigurno je da će veliki broj Vogošćana uživati u svim zimskim sadržajima koje su pripremili iz JU KSC Vogošća.