VOGOŠĆANSKI IMAM MUSLIJA EF. ČELIKOVIĆ UPUTIO BAJRAMSKU PORUKU I ČESTITKU

Sutra je prvi dan ramazanskog Bajrama, jednog od dva najveća muslimanska blagdana koji se obilježava tri dana. Obilježavanje Bajrama tradicionalno počinje odlaskom u džamije na Bajram-namaz koji će se sutra klanjati u 6 sati i 29 minuta. Bajramsku poruku i čestitku uputio je imam centralne vogošćanske džamije Muslija ef. Čeliković koji je ovom prilikom naglasio da su bajramski dani prilika da mnogo više pažnje posvetimo starim i bolesnim osobama i onima kojima na Bajram niko neće otvoriti vrata. U danima Bajrama ne zaboravimo posjetiti mezarja naših umrilih, a posebno šehitluke drugog dana Bajrama. Neka nam ovaj Bajram donese mnogo dobrog zdravlja, mira i porodične sreće – Bajram šerif mubarek olsun.