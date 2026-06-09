VOGOŠĆANSKI MATURANTI APLAUZIMA ISPRAĆENI U NOVO ŽIVOTNO POGLAVLJE

VOGOŠĆANSKI MATURANTI APLAUZIMA ISPRAĆENI U NOVO ŽIVOTNO POGLAVLJE

Amela Kobiljak

Vogošća je sinoć bila  preplavljena ponosom, emocijama i osmjesima, dok su ulicama grada šetali  maturanti osnovnih škola. Zablistali  su u svečanim  haljinama i odijlima, vedri šarmantni odišući mladošću i elegancijom, a okupljeni rodtelji su  ih pozdraviljali  i simbolično ispraćali u jedno novo životno poglavlje. 

Osnovnoškolsko obrazovanje, drugari, lijepe  i nekada manje lijepe uspomene ostaju vječno urezane u sjećanju kao dio identiteta ovih mladih ljudi pred kojma su nove škole, nove životne odluke i izazovi. Uz aplauze porodice, prijatelja i sugrađana, maturanti su, zajedno sa svojim nastavnicima tako na svečan način obilježili završetak osnovnog  obrazovanja i na najljepši način zaključili jedno važno životno poglavlje, okrećući se novim ciljevima, izazovima i prilikama koje ih očekuju u budućnosti.

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