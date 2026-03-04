VOGOŠĆANSKI MERHAMET IZVRŠIO PODJELU RAMAZANSKIH PAKETA

Muslimansko dobrotvorno društvo “Merhamet”, Osnovni odbor Vogošća, proteklog vikenda organizovao je ramazansku podjelu paketa za najugroženije stanovnike s područja Vogošće. U prostorijama Merhameta podijeljeno je 40 prehrambenih paketa. Ovom akcijom nastavljena je tradicija pružanja pomoći socijalno ugroženim porodicama tokom mjeseca ramazana.

Paketi su sadržavali osnovne prehrambene namirnice poput brašna, ulja, riže, tjestenine, šećera i konzervirane hrane, čime je barem djelimično ublažen teret kućnog budžeta korisnika. Ramazan je, kako navode, prilika da se dodatno ojača svijest o važnosti solidarnosti, zajedništva i brige za komšije i sugrađane koji žive u teškim uslovima.

Naglašeno je da bez pomoći prijatelja i partnera realizacija ovakvih projekata ne bi bila moguća, te da svaka donacija direktno doprinosi poboljšanju kvaliteta života korisnika. Humanitarnim aktivnostima mogu se prikljućiti i građani koji su u mogućnosti pomoći drugima.