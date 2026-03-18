VOGOŠĆANSKI MERHAMET SVOJE KORISNIKE OBRADOVAO BAJRAMSKIM PAKETIMA

Osnovni odbor MDD „Merhamet“ Vogošća je pred ramazanski Bajram obradovao svoje korisnike bajramskim paketima. Pripremljeno je i podijeljeno 80 bajramskih paketa a tokom mjeseca ramazana podijeljeno je ukupno 170 paketa.

Na ovaj način nastoje olakšati svakodnevnicu i unijeti radost u domove onima kojima je pomoć najpotrebnija. Ovakve akcije podsjećaju na važnost zajedništva i međusobne podrške.

Merhamet već tradicionalno u vrijeme Bajrama nastoji pomoći onim građanima koji žive na rubu egzistencije ova pomoć dobro će doći i olakšati im nastupajuće bajramske dane.