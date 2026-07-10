VOGOŠĆANSKO UDRUŽENJE „ABNOR“ I OVE GODINE OBILJEŽAVA GODIŠNJICU GENOCIDA NAD BOŠNJACIMA SREBRENICE

Članovi udruženja „ABNOR“ Vogošća i sutra 11. jula odaju počast ubijenim Srebreničanima, polaganjem cvijeća i učenjem Fatihe na Trgu žrtava genocida u Srebrenici ispred sportske dvorane “Amel Bečković” u Vogošći sa početkom u 10 sati. Uz prigodan program biće obilježena 31 godišnjica genocida u Srebrenici. Svi koji nisu u mogućnosti prisustvovati dženazi u Potočarima počast ubijenim mogu odati upravo ovdje.

Trg žrtava genocida u Srebrenici u Vogošći je podignut i otvoren sa ciljem odavanja počasti ubijenim civilima i kao trajno podsjećanje mlađim naraštajima na stravične zločine koji su počinjeni nad Bošnjacima jula 1995. godine.