VRIJEDNE RUKE I VELIKO SRCE: HUMANITARNI OSMOMARTOVSKI BAZAR UDRUŽENJA „KORAK VIŠE“ U VOGOŠĆI

Udruženje „Korak više“ Vogošća organizuje humanitarni bazar povodom Internacionalnog dana žena. Bazar će biti u nedjelju od jutarnjih sati u Vogošći, preko puta zgrade Općine, gdje će članice udruženja izložiti i prodavati svoje rukotvorine.

Posjetioci će imati priliku da vide razne unikatne radove koje su članice udruženja izradili vlastitim rukama od ukrasnih predmeta do kreativnih poklona, koji su rađeni sa puno truda, strpljenja i ljubavi. Ovaj bazar nije samo prilika da se podrži kreativni rad žena, već da se pokaže solidarnost i zajedništvo u lokalnoj zajednici.

Ono što ovaj bazar čini posebnim jeste činjenica da će prihod od prodaje biti usmjeren u humanitarne svrhe, kako bi se pomoglo onima kojima je pomoć najpotrebnija, i to mu daje poseban humanitarni karakter.

Iz udruženja Korak više pozivaju sve građane da posjete bazar, podrže rad vrijednih žena i svojim dolaskom budu dioš ove humane i inspirativne priče povodom Internacionalog Dana žena.

Neka Internacional Women's Day bude na snagu žena, ali i na važnost međusobne podrške, poštovanja i zajedništva.