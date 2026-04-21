VRIJEME JE POLENSKIH ALERGIJA: POTREBAN DODATNI OPREZ, MJERE PREVENCIJE I ZAŠTITE

Alergijske bolesti su među najraširenijim bolestima današnjice. U ovom periodu godine najaktuelnije i najizraženije su alergijske reakcije na polen kod većine građana, pa je potreban dodatni oprez, mjere prevencije i zaštite, kazala je dr. Aida Forto.

Javljaju se simptomi alergijskog rinitisa kao što su kihanje, bistra nosna sekrecija i začepljenost nosa, svrbež nosa. Značajan broj bolesnika s alergijskim rinitisom ima produženi suhi kašalj. Mogu biti izraženi i očni simptomi alergije ili alergijskog konjuktivitisa primjerice crvenilo, suzenje i svrbež očiju. Kod težih stanja može se javiti otežano disanje, astma, urtikarije i kožni ekcemi.

Najbolji način da se osoba s dokazanom ili sumnjivom alergijskom reakcijom na polene liječi je da se primjenjuju preventivne mjere, prije kontakta s alergenima – polenskim česticama, i da se tokom sezone pojačavaju samo farmakološke terapije, kao i dodatni tretmani, preparati na prirodnoj bazi.

Prevencija i pridržavanje terapija koje preporučuje ljekar je od ključnog značaja za kontrolu simptoma alergije, kao i za sprečavanje daljnjeg razvoja simptoma. Najvažnije je, kada god je to moguće, izbjegavati kontakt s alergenima. Treba pratiti prognoze o prisustvu polena u zraku.

U vrijeme jake polenske aktivnosti, treba držati zatvorene prozore stana ili automobila, da spriječi ulazak polena. Ako je vjetrovito izbjegavati izlaske iz kuće, jer se čestice polena lako prenose vjetrom. Izbjegavati svježe pokošenu travu ili šetnje u parkovima gdje se provodi košenje. Ne treba čistiti mjesta koja su napadnuta alergenom. Osobe alergične na polen trebaju nositi masku prilikom izlaska iz kuće.

Primjenom pobrojanih mjera postoji mogućnost da se tegobe umanje, komplikacije ne razviju i život pacijenata sa alergijom učini lakšim.