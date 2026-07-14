ZA DJEDA, ZA ISTINU, ZA SJEĆANJE – ELIF, MERJEM I IMAN NA MARŠU MIRA

Iako je prošlo više od 30 godina od genocida u Srebrenici, rane i dalje bole. Svake godine hiljade ljudi iz Bosne i Hercegovine, dijaspore i cijelog svijeta koračaju putem Marša mira, podsjećajući da se zločin ne smije zaboraviti, da bi poručili da istina mora nastaviti svoj put. Među hiljadama učesnika ove godine bile su i djevojčice, sestre Elif i Merjem sa kojima je stotinu kilometara od Nezuka do Potočara prošla i njihova rodica Iman. Za njih Marš mira ima posebne emocije, naime prije divije godine djed im je napustio ovaj svijet upravo na Maršu mira. Odlučile su nastaviti njegovim stopama i svjedočti da kultura sjećanja živi kroz nove generacije.

Kako kažu pve hrabre djevojčice za njih ovaj pohod nije samo pješačenje, već način da odaju počast žrtvama genocida i sačuvaju sjećanje na one koji više nisu među nama. Njihov primjer potvrđuje da godine nisu prepreka kada postoji iskrena želja da se čuva istina,njeguje kultura sjećanja i oda počast envinim žrtvama. Elif i Merjem nastavljaju svoj put a podršku i inspiraciju pronalaz i u svom drugo djedu koji od samog početka učestvuje u Maršu mira.