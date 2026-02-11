ZA KLUB MALOG NOGOMETA VOGOŠĆA 2025. GODINA BILA JE USPJEŠNA

Klub malog nogometa Vogošća uspješno je priveo kraju 2025. godinu, potvrđujući kontinuitet kvalitetnog rada i sportskog razvoja. U klubu trenutno trenira oko stotinu dječaka koji kroz redovne treninge, turnire i zvanična takmičenja stiču dragocjeno iskustvo, jačaju timski duh i razvijaju ljubav prema sportu.

Rad sa mladim sportistima vode licencirani treneri koji posebnu pažnju posvećuju pravilnom razvoju djece – ne samo u takmičarskom smislu, već i kroz usvajanje pozitivnih životnih vrijednosti. Cilj kluba je da dječaci odrastaju u zdravom, motivirajućem i sigurnom okruženju koje podstiče disciplinu, poštovanje i zajedništvo.

Iako relativno mlad, KMN Vogošća već se može pohvaliti talentima koji su svoj put nastavili u ekipama sa dugogodišnjom tradicijom. Klub nastavlja sa treninzima i takmičenjima s jasnom željom da se i u budućnosti vraća sa još boljim rezultatima i novim sportskim uspjesima.