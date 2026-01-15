ZA SPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO VOGOŠĆA 2025. GODINA JE BILA USPJEŠNA

Sportsko ribolovno društvo Vogošća u protekloj godini realizovalo je brojne aktivnosti usmjerene na unapređenje ribolova, očuvanje ribljeg fonda i promociju sportskog ribolova. Na takmičarskoj stazi Lađenica prošle godine u mjesecu junu održan je Kup Vogošće u ulovu ribe udicom na plovak.

Takmičenje je održano u organizaciji SRD Vogošća, a u okviru manifestacije „Vogošćanski dani 2025“.

Proslavili su i 65 godina postojanja, a uspješno je realizovana i Mala škola ribolova.

Također, prošlog ljeta vogošćanski ribari su bili izuzetno aktivni. Učestvovali su na različitim takmičenjima, organizovali druženja, ali vodili računa i o vodotocima na području naše općine. Na jezeru Modrac na takmičarskoj stazi “Kiseljak” održan je Memorijalni turnir u ribolovu „Mustafa Kratovac Mujke“ u disciplini ulov ribe udicom na plovak, a organizator je bilo Sportsko ribolovno društvo Vogošća. Porodici Kratovac mnogo znači što se na ovakav način čuva spomen na Mustafu koji je bio dugogodišnji član SRD Vogošća.

Sportsko ribolovno društvo Vogošća je učestvovalo na pozivnom KUP-u grada Jajce memorijal “Rafael Grgić” u disciplini lov ribe udicom na plovak. U ukupnom plasmanu u kojem je učestvovalo 12 ekipa naši ribolovci osvojili su prvo mjesto.