“ZABAVA ZA MALIŠANE” PUN POGODAK KAKO ZA MALIŠANE TAKO I ZA NJIHOVE RODITELJE

U Vogošći se ovih dana svakodnevno dešavaju različiti događaji, jedan za drugim smjenjuju se sportski, dogođaji iz kulture, događaji za stariju, mlađu publiku i tako redom. Razdragani mališani okupirali su danas Trg branilaca u Vogošći, a njihovi slatki dječji glasići ispunili su okolinu i potvrdili da je „Zabava za mališene“ pun pogodak u kojoj su uživali i organizatori i djeca i roditelji.

Mališani su se danas igrali na otvorenom, tako što su plesali, igrali, učestvovali u sadržajima koji se rijetko mogu vidjeti, poput nekada veoma popularne školice, a oni koji su željeli dobili su moderne ukrase na licu, tzv. face painting.

Da se djeca osim uz IT tehnologije, znaju i drugačije zabaviti, uvjerili su nas upravo ovi mališani danas. Saznali smo da osim ponuđenih vole još, kako su kazali igre “žmire”, “zaleđive” i slično. I sve to začinio je zajednički ples uz neslužbnu himnu fudbalske Reprezentacije BiH – I Am from Bosnia – Take Me to America, grupe Dubioza Kolektiv.