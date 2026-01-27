ZAJEDNO DO ZAPOŠLJAVANJA: ZAVRŠNICA PROJEKTA “VIHOR”

U Vogošći je danas održan završni događaj projekta „Vogošća, Ilijaš i Hadžići zapošljavaju radnike kroz lokalno partnerstvo – VIHOR”, realizovanog u okviru programa podrške lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – LEP II, koji finansira Evropska unija, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO).

Završni događaj bio je prilika da se sumiraju rezultati projekta, razmijene iskustva stečena tokom implementacije, te otvori razgovor o budućnosti lokalnih partnerstava i mogućnostima njihovog daljeg razvoja. Poseban fokus stavljen je na jačanje zapošljivosti nezaposlenih osoba kroz ciljane obuke, unapređenje vještina i povezivanje obrazovnog sistema sa realnim sektorom.

Skupu su prisustvovali Amra Selesković koordinatorica projekta podrška EU lokalnim partnerstvima za zapošljavanje, načelnik Općine Vogošća Migdad Hasanović i načelnik Općine Hadžići Eldar Čomor, kao i predstavnici Službi za zapošljavanje, obrazovnih ustanova, privrednog sektora i lokalnih zajednica. Njihovo učešće dodatno je potvrdilo važnost zajedničkog djelovanja institucija i partnera u kreiranju održivih rješenja na tržištu rada.

U okviru programa prikazan je promotivni video projekta, nakon čega su predstavljeni ključni rezultati i aktivnosti realizovane tokom trajanja projekta. Centralni dio događaja činila je panel diskusija pod nazivom „Partnerstvo koje traje: Institucionalni modeli zapošljavanja nakon VIHOR-a”, tokom koje se razgovaralo o nastavku saradnje i primjeni razvijenih modela u budućnosti.

Projekat VIHOR još jednom je pokazao da lokalni, partnerski pristup može donijeti konkretne i mjerljive rezultate, te postaviti temelje za dugoročne i održive prakse zapošljavanja u lokalnim zajednicama.