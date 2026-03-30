ZAKAZANA JE 16. REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA

ZAKAZANA JE 16. REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA

Arnela Katana

Sjednica će se održati u  UTORAK, 31.03.2026. godine sa početkom u  1000 sati u zgradi Općine Vogošća – I sprat, Velika sala.

Za istu je predložen slijedeći:

D N E V N I   R E D

  1. Vijećnička pitanja i inicijative
  2. Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene po 1m2 korisne površine u stambenoj izgradnji na području Općine Vogošća u 2025. godini i visini naknade za pogodnost – rente na području Općine Vogošća za 2026.godinu – Prijedlog
  3. Odluka o otpisu zakonskih zateznih kamata dužniku Bešlija Šemsi iz Vogošće – Prijedlog
  4. Odluka o dodjeli u zakup neposrednom pogodbom po osnovu prava prvenstva poslovne prostorije Općine Vogošća u ulici Jošanička broj 46 – Prijedlog
  5. Odluka o pristupanju izradi Strategije ruralnog razvoja Općine Vogošća za period 2027.-2033.godine – Prijedlog
  6. Odluka o visini komunalnih taksi na području općine Vogošća – Prijedlog
  7. a) Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Rosulje“- Nacrt i b) Odluka o provođenju Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Rosulje“- Nacrt
  1. Izvještaj o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima Budžeta Općine Vogošća i godišnji obračun za 2025. godinu
  2. Izmjene i dopune Budžeta Općine Vogošća za 2026. godinu – Prijedlog
  3. Izvještaj o provedenom postupku kvalifikacije kandidata i prijedlog rang-liste za imenovanje jednog (1) člana Općinske izborne komisije Vogošća
  4. a) Rješenje o razrješenju  Ferić Aldina člana Općinske izborne komisije Vogošća i b) Rješenje o imenovanju Ferić Aldina za člana Općinske izborne komisije Vogošća
  1. Izvještaj o radu i finansijski izvještaj JU „Kulturno-sportski centar“ Vogošća za period 01.01.-31.12.2025. godine
  2. Izvjestaj o radu i finansijski izvještaj  JP RTV Vogošća d.o.o. za 2025. godinu
  3. Informacija o radu JU „Kantonalni centar za socijalni rad“ – Službe socijalne zaštite općine Vogošća za 2025.godinu
  4. Informacija o radu JU „Dom zdravlja Kantona Sarajevo“ – organizaciona jedinica Dom  zdravlja Vogošća za 2025. godinu

