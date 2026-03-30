ZAKAZANA JE 16. REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA
Sjednica će se održati u UTORAK, 31.03.2026. godine sa početkom u 1000 sati u zgradi Općine Vogošća – I sprat, Velika sala.
Za istu je predložen slijedeći:
D N E V N I R E D
- Vijećnička pitanja i inicijative
- Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene po 1m2 korisne površine u stambenoj izgradnji na području Općine Vogošća u 2025. godini i visini naknade za pogodnost – rente na području Općine Vogošća za 2026.godinu – Prijedlog
- Odluka o otpisu zakonskih zateznih kamata dužniku Bešlija Šemsi iz Vogošće – Prijedlog
- Odluka o dodjeli u zakup neposrednom pogodbom po osnovu prava prvenstva poslovne prostorije Općine Vogošća u ulici Jošanička broj 46 – Prijedlog
- Odluka o pristupanju izradi Strategije ruralnog razvoja Općine Vogošća za period 2027.-2033.godine – Prijedlog
- Odluka o visini komunalnih taksi na području općine Vogošća – Prijedlog
- a) Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Rosulje“- Nacrt i b) Odluka o provođenju Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Rosulje“- Nacrt
- Izvještaj o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima Budžeta Općine Vogošća i godišnji obračun za 2025. godinu
- Izmjene i dopune Budžeta Općine Vogošća za 2026. godinu – Prijedlog
- Izvještaj o provedenom postupku kvalifikacije kandidata i prijedlog rang-liste za imenovanje jednog (1) člana Općinske izborne komisije Vogošća
- a) Rješenje o razrješenju Ferić Aldina člana Općinske izborne komisije Vogošća i b) Rješenje o imenovanju Ferić Aldina za člana Općinske izborne komisije Vogošća
- Izvještaj o radu i finansijski izvještaj JU „Kulturno-sportski centar“ Vogošća za period 01.01.-31.12.2025. godine
- Izvjestaj o radu i finansijski izvještaj JP RTV Vogošća d.o.o. za 2025. godinu
- Informacija o radu JU „Kantonalni centar za socijalni rad“ – Službe socijalne zaštite općine Vogošća za 2025.godinu
- Informacija o radu JU „Dom zdravlja Kantona Sarajevo“ – organizaciona jedinica Dom zdravlja Vogošća za 2025. godinu