“ZAPISANO U DNEVNIKU” – TREĆI ROMAN AUTORICE LEJLE MOTORUGE

Nakon zapaženih romana „Volim te, rekla je sebi” i „Psihijatrijska ustanova Carpe diem”, autorica Lejla Motoruga pred čitaoce donosi svoj treći roman pod nazivom „Zapisano u dnevniku”. Ovim djelom nastavlja istraživati duboke emocije, unutrašnje dileme i životne priče u kojima se mnogi mogu prepoznati, donoseći priču koja otvara pitanja o izborima koje pravimo i njihovim posljedicama.

„Zapisano u dnevniku” govori o životnim raskrsnicama na kojima se svako od nas barem jednom našao. Kroz priču prožetu emocijama, roman prati likove koji se suočavaju s odlukama između srca i razuma, ljubavi i sigurnosti, hrabrosti i straha. Poseban naglasak stavljen je na neizgovorene riječi, propuštene prilike i dileme koje ostaju da žive u čovjeku dugo nakon što su odluke donesene.

Centralna tema romana jeste pitanje koje mnogi sebi postavljaju – šta bi bilo da je bilo. Šta bi se dogodilo da smo izabrali drugačiji put, ostali kada smo željeli otići ili izgovorili ono što smo prešutjeli. Kroz ove motive autorica podsjeća da ponekad jedna odluka može promijeniti čitav tok života, dok vrijeme neumoljivo nastavlja i ne pruža priliku da se vratimo unazad.

Ovaj roman namijenjen je svima koji su se nekada suočili s kajanjem, preispitivanjem vlastitih izbora ili osjećajem da je život mogao krenuti drugačijim putem. Istovremeno, „Zapisano u dnevniku” donosi poruku o prihvatanju, suočavanju s prošlošću i pronalaženju snage da se nastavi dalje, bez obzira na teret neodgovorenih pitanja koja svako od nas nosi kroz život.