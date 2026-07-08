ZAŠTITA ŽIVOTINJA OD VISOKIH TEMPERATURA

Ljetne vrućine ne predstavljaju opasnost samo za ljude, već i za kućne ljubimce i druge životinje. Visoke temperature mogu izazvati dehidraciju, toplotni udar i ozbiljne zdravstvene komplikacije, zbog čega je neophodno pružiti im dodatnu pažnju i odgovarajuću njegu.

Veterinari upozoravaju da životinje uvijek moraju imati pristup svježoj vodi i hladovini, dok šetnje pasa treba planirati u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima, kada su temperature niže. Poseban oprez potreban je zbog užarenog asfalta, koji može izazvati opekotine na šapama.

Nikada ne treba ostavljati životinje u parkiranom automobilu, čak ni na nekoliko minuta, jer temperatura u vozilu veoma brzo dostiže vrijednosti opasne po život. Vlasnici bi trebali obratiti pažnju na znakove pregrijavanja, poput ubrzanog disanja, pretjeranog dahtanja, malaksalosti, povraćanja ili gubitka svijesti, te u slučaju pojave simptoma odmah potražiti pomoć veterinara.



Briga o životinjama tokom toplih ljetnih dana odgovornost je svakog vlasnika. Uz nekoliko jednostavnih mjera moguće je spriječiti ozbiljne posljedice i omogućiti ljubimcima da sigurno podnesu period visokih temperatura.