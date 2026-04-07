Sinoć je završen 8. Memorijalni malonogometni turnir „Ibro Kahriman – Komljo”, koji je i ove godine okupio veliki broj ekipa i ljubitelja nogometa, potvrđujući svoj značaj i tradiciju. U seniorskoj konkurenciji ekipa “Englmayer Bh Berry Trans” odbranila je titulu, 2. mjesto osvojila je “Mesnica Mujanović”, dok je 3. mjesto pripalo ekipi “Pizzeria King”. Za najboljeg strijelca proglašen je Faruk Brkanić, najbolji igrač bio je Nermin Kahvedžić, a titulu najboljeg golmana ponio je Safet Vražalica.

U veteranskoj kategoriji slavila je ekipa “Zet i prijatelji”, koja je nakon uzbudljive završnice i izvođenja penala savladala veterane FK “Unis”, dok je 3. mjesto osvojila ekipa “Express courier”. Najbolji igrač turnira bio je Sedin Torlak, najbolji golman Kahriman Haris, a najbolji strijelac Jasmin Ligata.

Iako ostaje žal zbog neodigranih utakmica za treće mjesto u obje kategorije, organizatori ističu zadovoljstvo ukupnim tokom turnira. Upućuju izvinjenje posjetiteljima, zahvaljuju svim učesnicima na fer i korektnoj igri, te s radošću najavljuju novo druženje naredne godine.