ZBOG OBILNIH PADAVINA CIVILNA ZAŠTITA OPĆINE VOGOŠĆA NOĆ PROVELA NA TERENU, VODOSTAJI U OPADANJU

Toplije temperature u kombinaciji s obilnim padavinama rezultirale su porastom vodostaja riječnih tokova na području općine Vogošća, ali i bujičnim poplavama na nekoliko lokacija u našoj lokalnoj zajednici.

Ekipe Civilne zaštite općine Vogošća potpomognute strukturama Civilne zaštite, odnosno Vatrogasnim društvom Vogošća, noć su provele na terenu, te s dostupnim ljudstvom i mehanizacijom nastojale odgovoriti na sve prijave građana.

Već oko 1.30 sati normalizovan je saobraćaj na putnoj komunikaciji M-18, koja je zbog bujičnih poplava bila zatvorena, a zahvaljujući pravovremenoj intervenciji i zatvaranju ove saobraćajnice spriječene su veće posljedice po učesnike u saobraćaju.

Vodostaji rijeka i potoka na području Vogošće jutros su u opadanju, a ekipe Civilne zaštite su na terenu i nastoje otkloniti sve probleme koje su prouzrokovale obilne padavine i toplije vrijeme, uz konstantan monitoring onih najkritičniji tačaka.

Napominjemo sve građane da je i danas, 26. januara 2026. godine, na snazi CRVENO UPOZORENJE.