ZEJNEB ŠETA – DOBITNICA PLAKETE “MLADA I PERSPEKTIVNA SPORTISTKINJA OPĆINE VOGOŠĆA”

Neka priznanja govore više od medalja. Ona svjedoče o tome da je nečiji trud prepoznat, da su sati provedeni u dvorani, odricanja i upornost ostavili trag koji se ne mjeri samo sportskim rezultatima. Jedno takvo priznanje ove godine pripalo je Zejneb Šeta, članici Karate kluba “Okinawa”, kojoj je dodijeljena Plaketa Općine Vogošća za mladu i perspektivnu sportistkinju.

Iako je još na početku svog sportskog puta, Zejneb iz dana u dan pokazuje da se veliki ciljevi ostvaruju malim, ali sigurnim koracima. Svaki trening za nju je nova prilika da pomjeri vlastite granice, usavrši svoje vještine i stekne iskustvo koje će joj koristiti na budućim takmičenjima.

Karate je sport koji od svojih takmičara traži mnogo više od fizičke spremnosti. Traži smirenost, karakter, samopouzdanje i poštovanje prema protivniku. Upravo te vrijednosti Zejneb nosi sa sobom, zbog čega je postala uzor mnogim mlađim članovima kluba i ponos Karate kluba “Okinawa”.

Dodijeljena plaketa nije cilj, već potvrda da se nalazi na pravom putu. Ona predstavlja podstrek da nastavi sanjati velike sportske snove, ali i podsjetnik da iza svakog uspjeha stoje rad, strpljenje i ljudi koji vjeruju u njen potencijal.

Vogošća s razlogom može biti ponosna na mlade sportiste poput Zejneb Šeta. Njena priča pokazuje da budućnost sporta ne čine samo osvojena odličja, već mladi ljudi koji svojim ponašanjem, trudom i zalaganjem dostojno predstavljaju svoju sredinu gdje god se pojave.