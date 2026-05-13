DRŽAVNI PRVACI U OLIMPIJSKOM BOKSU NA PRIJEMU KOD NAČELNIKA HASANOVIĆA

Omladinske prvake Bosne i Hercegovine u olimpijskom boksu, članove Bokserskog kluba Vogošća, danas je primio općinski načelnik Migdad Hasanović.

Na pojedinačnim prvenstvima BiH u olimpijskom boksu, koje je za omladince održano u Banovićima, a za seniore u Istočnom Sarajevu, vogošćanski bokseri osvojili su pet titula prvaka.

Titulom seniorske prvakinje okitila se Lejla Sinanović, dok su kod omladinaca u svojim kategorijama najbolji bili Lajla Efendić, Emel Kurtović, Din Šejto i Amar Bibić. Upravo je Amaru Bibiću pripao i pehar za najborbeniji par u pionirskom uzrastu, dok je isto priznanje u kategoriji juniora završilo u rukama Dina Šejte.

– Ovi rezultati i medalje su potvrda predanog rada, discipline i sportskog duha, ali i dokaz da se trud i odricanje uvijek isplate. Posebno me raduje činjenica da sportisti iz Vogošće na najbolji način predstavljaju našu općinu širom Bosne i Hercegovine, ostvarujući uspjehe na koje svi možemo biti ponosni – kazao je načelnik Općine Vogošća Migdad Hasanović, te dodao:

– Vjerujem da su ove medalje samo još jedan korak ka novim sportskim dostignućima. Osvajačima medalja, njihovim klupskim kolegama ali i trenerskom osoblju želim puno sreće, zdravlja i uspjeha i na budućim takmičenjima.

Trener i predsjednik BK Vogošća, Edis Efendić, te trener Adis Hodžić, zahvalili su se načelniku Hasanoviću i Općini Vogošća na podršci, a ovu priliku iskoristio je i da Općinskog načelnika i njegovu pomoćnicu za privredu, integrisani lokalni razvoj i društvene djelatnosti, Jasminu Fazliću, upozna s planom i programom kluba za naredni period.

Općinskim načelnik je naglasio da će Općina Vogošća i dalje biti podrška mladim sportistima i kolektivima koji svojim radom promovišu prave vrijednosti i predstavljaju našu lokalnu zajednicu na najbolji mogući način.