SNIJEG UZROKOVAO PORAST VODOSTAJA I IZLIJEVANJE RIJEKE BOSNE NA PODRUČJU OPĆINE VOGOŠĆA

Kiša koja je juce padala u popodnevnim satima izazvala je probleme u vidu porasta vodostaja rijeka. Ekipa CZ Općine Vogošća obilazi sva područja na kojima postoji mogućnost izlijevanja vode.

Nermin Hajro iz CZ Općine Vogošće, u izjavi za TV Vogošća kaže, da je trenutno stanje u Vogošći na zadovoljavajućem nivou i da su ekipe na terenu, te da prate situaciju. Predstvnici svih mjesnih zajednica su takođe u stalnom kontaktu sa općinskom civilnom zaštitom. Takođe, uputili su apel svim građanima da i oni daju svoj doprinos kako u čiščenju snijega tako i u zaštiti od izlijevanja vode.

Treba dodati i to da s obzirom na prognoze FHMZ i činjenicu da se u narednom periodu na području Kantona Sarajevo, očekuju obilne snježne padavine, koje mogu prouzrokovati probleme u funkcionisanju vitalnih funkcija društva, te da naglo topljenje snijega može uzrokovati bujične poplave i klizišta, preporučili su općinskim službama civilne zaštite s područja kantona da kontinuirano obilaze najugroženija područja od snježnih padavina, poplava i klizišta te da odmah stave svoje organizirane snage zaštite i spašavanja u stanje pripravnosti kako bi bile spremne kao snage prvog odgovora, da u skladu sa svojim nadležnostima i obavezama po planovima zaštite i spašavanja reagiraju na potencijalno moguće obilne snježne padavine te pojavu poplava i klizišta na području svojih općina.