ANKETA: KAKO SE GRAĐANI VOGOŠĆE NOSE SA NISKIM TEMPERATURAMA

Za razliku od nekih prošle zime, područje općine Vogošća ovog janura je prekriveno snježnim pokrivačem. Kraj prošle i početak tekuće sedmice donio je posebni niske temperature u planinskim predjelima i mrazištima zabilježeno je i 24 stepena ispod nule, a u unutrašnjosti i do -15 stepeni celzijusa. Januarski snijeg nije neuobičajena pojava u našim krajevima, mada posljednjih godina skoro cijela zima zna proći bez većih padavina. Ove godine snijega ima i čini se da nas je sve iznenadio nas građane koji smo pomalo zaboravili prave bosanske zime, neke vozače pa nisu pripremili automobile za zimu, tradicionalno zimske službe i tako redom. Mi smo i danas prošetali vogošćanskim ulicama i pitali naše sugrađane kako se nose sa debelim januraskim minusima, odgovori su bili zanimljivi, neki šaljivi, neki ljuti, a neki opet realistični i simpatični. Neki od naših sugrađana misle da je sve kako i treba drugi opet kažu da zimu ne vole nikako i da izbjegavaju svaki izlazak van kuće, samo ono što se nužno mora, otići ljekaru, u apoteku po namirnice i slično.

Nakon što smo čuli šta kažu naši sugrađani, nekako se nameće zaključak da se na sve brzo navikavamo i snalazimo u svakoj situaciji. Zima je pa, čemu vakat, tome i vrijeme kako reče jedan od naših ispitanika. Ovome dodajmo i vijest da nas sutra očekuje oblačno vrijeme. U većem dijelu Bosne bit će djelomično vedro. Vjetar će biti slab, južnog i jugozapadnog smjera sa temperaturama koje će se u najtoplijem danu kretati uglavnom između 1 i 6°C, a od srijede možemo očekivati rast temperatura.