UB BOSNAE ZELENE BERETKE U PROŠLOJ GODINI REALIZOVALO SVE PLANSKE ZADATKE

Udruženje Boraca Bosnae Zelene beretke Općine Vogošća uspješno je okončalo 2025. godinu. Realizovani su svi programski zadaci, članovi međusobno pomažu jedni druge i već su počele pripreme aktivnosti koje će biti u 2026. godini. Obilježavanje značajnih datuma aktivnost je koja se iz godine u godine realizuje i što je jedan od temelja a kojima je osnovano i na kojima udruženje stasava. Valja spomenuti i sekciju izviđača „Zelenih beretki“ Vogošća, koja kroz svoj rad baštini i čuva historiju naše zemlje, djeca koja dolaze od starijih kolega uče o tekovinama naše domovine iz odbrane od agresije na BiH.

Članovi sekcije izviđača redovno posjećuju spomen obilježja, imaju ljetne kampove na kojima uče o snalaženjuju u priodi ali i o važnim historijskim događajima iz perioda agresije na našu zemlju.

Bilal Bogilović dodaje da bi rad udruženja bio upitan bez podrške Općine Vogošća i drugih prijatelja udruženja, zato je veoma zahvalan Općini Vogošća, načelniku Migdadu Hasanoviću te drugim pojedincima i organizacijama koji su tokom godina prepoznali i na različite načine podržali ili podržavaju rad ovog udruženja.