BAJRAM NAMAZ KLANJAN U VOGOŠĆANSKIM DŽAMIJAMA

Obilježavanje jednog od dva najveća muslimanska blagdana Kurban bajrama, muslimani u Vogošći počeli su odlaskom u džamije u kojima je u prisustvu velikog broja vjernika klanjan bajram namaz. Tako je bilo i u džamiji Ugorsko u kojoj je barjram namaz predvodio i hutbu održao Zahid ef. Mujkanović. Po dolasku iz džamije vjernici su pristupili obredima klanja kurbana i podjele kurbanskog mesa rodbini prijateljima i komšijma.

Također, Bajram je prilika da ljudi posjete jedni druge, a posebno se Bajramu raduju najmlađi, koji prikupljaju slatkiše i bajrambanke.

Kurban-bajram se naziva i Hadžijski bajram zato što se ovih dana obavlja hodočašće u svetom gradu Mekki. Za Kurban-bajram se veže još jedan bitan obred, a to je kurban ili mesna žrtva koja se poklanja komšijama i siromašnima, po čemu i sam blagdan nosi ime. Sama simbolika Kurban-bajrama temelji se na žrtvi i bogobojaznosti. Kurba-bajram traje četiri dana.