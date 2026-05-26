BAJRAMSKA ČESTITKA I PORUKA VOGOŠĆANSKOG IMAMA MUSLIJE EF. ČELIKOVIĆA

Sutra je prvi dan Kurban ili Hadžijskog bajrama. Centralna bajramska svečanost biće održana u Gazi Husrev- begovoj džamiji, a bajram namazi će se klanjati i u svim vogošćanskim džamijama u 5 sati i 39 minuta, dok je sabah namaz u 04.30 sati. Nakon dolasaka iz džamije vjernici će pristupiti obredima klanja kurbana.

Bajramsku poruku i čestitku uputio je imam Centralne vogošćanske džamije Muslija ef. Čeliković, koji je svim vjernicima poželio da predstojeće bajramske dane provedu u miru, zdravlju i porodičnoj sreći.