ODRŽANA 18. REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA VOGOŠĆA

Sjednici Općinskog vijeća Vogošća prisustvovali su i predstavnici KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo, direktor Adnan Šerak i izvršni direktor za kanalizacioni sistem Muamer Fejzić, zbog čega je kao prva točka Dnevnog reda razmatrana Informacija o stanju vodovodne – kanalizacione mreže od strane KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo na području općine Vogošća za 2025. Godinu.

Vijećnice i vijećnici iskoristili su ovu priliku da predstavnicima ViK-a postave pitanja koja su usko vezana za nadležnosti ovog kantonalnog javnog komunalnog preduzeća, a direktor Šerak se potrudio dati odgovore na veliku većinu pitanju, uz opasku da će odgovore na ona pitanja koja nije odgovorio, jer nije u potpunosti upućen sa situacijom na terenu, dostaviti pismenim putem.

U nastavku sjednice uslijedila su Vijećnička pitanja i inicijative, kao druga tačka Dnevnog reda 18. Redovne sjednice Općinskog vijeća Vogošća.

Općinsko vijeće usvojilo je Odluku o usvajanju Plana zimskog održavanja puteva na području općine Vogošća u sezoni 2026/2027. godina, a podršku je dobila i Odluka o zakupu stanova Općine Vogošća.

Vijećnici nisu podržali Zaključak o davanju mišljenja na Prijedlog Urbanističkog plana za Urbano područje Sarajevo (Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža i Vogošća) za period od 2016. do 2036.godine, dok je usvojen Plan manifestacije privrede, sporta i kulture „Vogošćanski dani 2026“ koji će se ove godine održati u period od 5. do 25. juna.

Općinsko vijeće donijelo je Rješenje o razrješenju predsjednice Općinske izborne komisije Selme Zunđa, koja je podnijela ostavku na ovu funkciju, a potom i donijelo Rješenje o imenovanju zamjenskog predsjednika OIK Vogošća, Sadete Šopović. Oba ova rješenja stupit će na snagu s danom davanja saglasnosti Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.

Vrijedi naglasiti i da je Izvještaj o zimskom održavanju puteva na području općine Vogošća sa finansijskim pokazateljima u sezoni 2025/2026. godina dobio je podršku većine Općinskog vijeća Vogošća, dok je kao posljednja tačka dnevnog reda k znanju primljena Informacija o radu sportskih i ostalih udruženja koja se finansiraju iz Budžeta Općine Vogošća za 2025. godinu.