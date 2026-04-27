JUSUF MERDAN, GRAFIČKI DIZAJNER : SVJETSKI DAN GRAFIČKOG DIZAJNA PRILIKA ZA SLAVLJENJE KREATIVNOSTI I VIZUELNE KOMUNIKACIJE

Na inicijativu Međunarodnog udruženja grafičkih dizajnera (ICOGRADA) današnji dan, 27. 4., proglašen je Svjetskim danom grafičkog dizajna. 2012. godine preimenovan je u Svjetski dan dizajnerske komunikacije (World Communication Design Day) s ciljem okupljanja stručnjaka i umjetnika s različitih područja na rješavanju zajedničkoga dizajnerskog problema.

Grafički dizajn je djelatnost koja se bavi oblikovanjem vizualnih komunikacija koje prvenstveno povezujemo s dvodimenzionalnim prikazima na umjetničkim djelima, oglasima, fotografiji, plakatima. Vogošćanin Jusuf Merdan jedan je od grafičkih dizajnera te ističe da je grafički dizajn umjetnost gdje se ideje vizualizuju.

Grafički dizajn je bilo koji vizuelni medij koji ima cilj da izrazi komunikaciju, koristeći slike, grafiku i tekst dizajneri kreiraju priču ili poruku koja će privući potencijalne korisnike. Nema svaki grafički dizajn za cilj da bude lijep, ali svaki treba da izazove reakcije, bilo da su pozitivne ili negativne, privlačne ili odbijajuće za potrošače.

Alati koje grafički dizajneri koriste su skoro neograničeni i uključuju četkice, olovke, pera i papir, kao i digitalne medije, a kako se ljudi sve više oslanjaju na računar tako je i sa grafičkim dizajnom u upotrebi su razni digitalni programi za rad na računaru.