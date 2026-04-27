NOVI USPJEH ZA ČLANOVE  TAEKWONDO KLUBA  “VICTORY”  

U Sarajevu je proteklog vikenda održano Državno prvenstvo BiH za kadete, juniore i seniore te Federalna liga. U konkurenciji od preko 600 takmičara iz preko 40 klubova, Taekwondo kluba “Victory” je ostvario odlične rezultate:

Državni prvaci – zlatne medalje:

Ema Mahmutović

Emra Durmić

Irfan Đulić – forme

Irfan Đulić – forme tim

Državni viceprvaci – srebrene medalje:

Hasan Hadrović

Amna Kobiljak

Bronzane medalje:

Esad Nukić

Emel Šehović

Farah Husejnović

Una Sadiković

Ajša Spahić

Ekipni plasman:

2. mjesto – kadetkinje

3. mjesto – forme

Kao i uvijek takmičari su dali sve od sebe i pokazali izuzetnu borbenost.