NOVI USPJEH ZA ČLANOVE TAEKWONDO KLUBA “VICTORY”
U Sarajevu je proteklog vikenda održano Državno prvenstvo BiH za kadete, juniore i seniore te Federalna liga. U konkurenciji od preko 600 takmičara iz preko 40 klubova, Taekwondo kluba “Victory” je ostvario odlične rezultate:
Državni prvaci – zlatne medalje:
Ema Mahmutović
Emra Durmić
Irfan Đulić – forme
Irfan Đulić – forme tim
Državni viceprvaci – srebrene medalje:
Hasan Hadrović
Amna Kobiljak
Bronzane medalje:
Esad Nukić
Emel Šehović
Farah Husejnović
Una Sadiković
Ajša Spahić
Ekipni plasman:
2. mjesto – kadetkinje
3. mjesto – forme
Kao i uvijek takmičari su dali sve od sebe i pokazali izuzetnu borbenost.