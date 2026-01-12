NA TRGU BRANILACA VOGOŠĆE SVEČANO OTVORENO KLIZALIŠTE

Posljednji dan stare godine vogošćani su proveli na Trgu branilaca Vogošće ispred JU KSC Vogošća gdje su uživali u svečano otvorenom klizalištu .Sve ovo je u okviru „Zimske priče“, uz podršku Općine Vogošća i , uz medijsko pokroviteljstvo RTV Vogošća, organizovala JU KSC Vogošća.Nasmijana lica, dobra muzika, maskote za mališane I zabavni program učenika osnovnih škola, prekrasno ukrašen ambijent na trgu su bili razlog za istinsko uživanje svih posjetilaca.

Inače, projekat „Zimska priča“je prvi put realizovan 2021. godine, a ljubitelji kulture, umjetnosti i zabave su više nego zadovoljni ponuđenim sadržajima. Ono što možda i najviše raduje najmlađe jeste klizalište na Trgu branilaca i to klizalište sa pravim ledom.