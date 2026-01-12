NA POKAZNOJ VJEŽBI TIMOVI K9 VD VOGOŠĆA DEMONSTRIRALI ZAVIDAN NIVO ZNANJA

Nakon što su polovinom decembra prošle godine tri K9 tima Vatrogasnog društva Vogošća, uspješno položili međunarodne IRO ispite iz potrage u ruševinama i potrage na otvorenom terenu, time su napravili historiski iskorak u razvoju potražnih i spasilačkih kapaciteta u BiH. Na lokalitetu kamenoloma u Srednjem, Medojevići danas je upriličena pokazna vježba K9 timova za spašavanje. Vježbi je prisustvovao i načelnik Općine Vogošća Migdad Hasanović sa saradnicima koji je pohvalio rad VD Vogošća i kazao kako je ovo tek početak i da pred VD Vogošća, odnosno spasilačkim timovima stoje novi zadaci i usavršavanja, ali da je sa ovim ispitom omogućeno učešće u akcijama spašavanja kakve su bile potrebne u Jablanici, a kada našim timovima to nije bilo dozvoljeno. Osim u BiH sada će moći djelovati i izvan naše zemlje. Fokus prezentacije bila su tri potražna psa Vatrogasnog društva Vogošća – Iko, Nala i Đurđa, koji su međunarodno licencirani prema IRO standardima. Time je Vatrogasno društvo Vogošća postalo jedino vatrogasno društvo u Bosni i Hercegovini koje raspolaže sa čak tri licencirana potražna tima, spremna za djelovanje u najtežim uslovima – potragama u ruševinama, potragama za nestalim osobama u prirodi i drugim kriznim situacijama.

Tokom pokazne vježbe demonstrirane su vježbe pronalaska unesrećenih osoba u ruševinama te simulacije brze evakuacije građana uz pomoć potražnih pasa, scenariji koji vjerno prikazuju realne situacije poput urušavanja objekata, požara ili drugih vanrednih okolnosti. Posebno je naglašeno da angažman potražnih pasa višestruko skraćuje vrijeme pretrage, čime se direktno povećavaju šanse za spašavanje ljudskih života.

Ovim činom VD Vogošća postalo je jedina spasilačka služba u BiH, koja ima tri licencirana potražna tima, tri psa, po međunarodnim standardima, što ga čini pionirom u razvoju operativnih kapaciteta BiH. Uspjeh je ostvaren uz nesebičnu podršku Udruženja Pomozi.ba, Općine Vogošća i drugih relevantnih organizacija.