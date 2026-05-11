ODRŽAN MEMORIJALNI TURNIR „MUSTAFA KRATOVAC MUJKE“

Na jezeru Modrac na takmičarskoj stazi “Kiseljak” održan je Memorijalni turnir u ribolovu „Mustafa Kratovac Mujke“ u disciplini ulov ribe udicom na plovak, a organizator je bilo Sportsko ribolovno društvo Vogošća.

Porodici Kratovac mnogo znači što se na ovakav način čuva spomen na Mustafu koji je bio dugogodišnji član SRD Vogošća. Njegova kćerka Alma kaže da je danas posebno emotivna ali da je jako sretna što se ovaj turnir održava.

Pobjednik ovogodišnjeg takmičenja je Esad Vejsilović, na drugo mjesto se upisao Mustafa Mehičić dok je treće mjesto pripalo Almiru Jahijagiću.

