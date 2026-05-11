GODINA ZAJEDNIŠTVA I PODRŠKE : UDRUŽENJE ŽENA “ZUMBUL” PROSLAVILO PRVI ROĐENDAN

U petak je u Vogošći obilježena prva godišnjica rada Udruženja žena “Zumbul”. Udruženje je okupilo brojne članice, goste i prijatelje udruženja. Godina iza njih bila je ispunjena različitim aktivnostima , druženjima i projektima koji su osnaživali žene i jačali zajedništvo.

Udruženje žena “Zumbul” okuplja žene posvećene očuvanju tradicije, razvijanju kreativnih vještina i jačanju zajedništva u lokalnoj zajednici. Kroz brojne aktivnosti, članice razmjenjuju iskustva, uče nove vještine i pružaju međusobnu podršku, istovremeno doprinoseći društvenom i kulturnom razvoju.

Poseban fokus stavljen je na očuvaje tradicionalnih vrijednosti, razvoju rukotvorina, i osnaživanje žena kroz praktične projekte i timski rad.

Uz želje za još mnogo uspješnih godina,iz Udruženja poručuju da će I dalje nastaviti stvarati proctor prijateljstva, kreativnosti i međusobne podrške.