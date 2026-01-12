POČELE PRIPREME ZA EKSTERNU MATURU

Od početka Nove godine učenici osnovnih i srednjih škola u KS su na zimskom raspustu. Dok jedni čekaju svoja uvjerenja o završenom uspjehu na kraju prvog polugodišta za učenike devetog razreda neće biti mnogo vremena za odmor. Počele su priprema za eksternu maturu iz tri nastavna predmeta: matematike, bosanskog i engleskog jezika.

U OŠ „Mirsad Prnjavorac“ je od 6. do 15. januara organizovana besplatna instruktivna nastava za polaganje eksterne mature. U okviru instruktivne nastave učenici vježbaju zadatke iz matematike, te ponavljaju gradivo iz bosanskog jezika i književnosti i engleskog jezika.

Tokom razgovora sa Belmom Kadrić, nastavnicom bosanskog jezika saznali smo da se na časove instruktivne nastave odazvao iznenađujuće veliki broj učenika. Vrlo je važno obnoviti znanje iz prethodnih razreda kako bi učenici što spremnije polagali eksternu maturu, dodaje Kadrić. Eksterna matura za učenike devetih razreda će biti održana u junu ove godine tako da učenici imaju dovoljno vremena da obnove i utvrde svoje znanje, te tako ostvare što bolji uspjeh na eksternoj maturi i tako upišu željenu srednju školu.