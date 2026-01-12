U SŠC VOGOŠĆA POTPISAN UGOVOR O IZGRADNJI GASNE KOTLOVNICE

Direktor škole Elvir Sućeska nakon uspješno provedene tenderske procedure, potpisao je Ugovor o izvođenju radova na izgradnji gasne kotlovnice sa firmom Grizelj group. Vrijednost ugovorenog posla iznosi 338. 261, 00 KM, ovaj značajan iskorak uslijedio je nakon što je Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo odobrilo finansijska sredstva za zamjenu postojećih postrojenja za grijanje u školi.

Ovim će se riješiti dugogodišnji problem zagrijavanja školskih prostorija, a učenici i nastavnici dobiti ugodnije i ljepše uslove za rad i boravak. Takođe prelaskom na plinsko zagrijavanje škole dobiva se i na energijskoj efikasnosti.