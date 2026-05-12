POLITIČKI ANALITIČAR HARIS ĆUTAHIJA O ODLASKU SCHMIDTA: VISOKI PREDSTAVNIK JE PRESTAO IMATI PODRŠKU AMERIKE

Skoro pet godina otkako je postavljen za Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu (BIH), Cristian Scmidt je najavio odlazak.

Donio je „ličnu odluku” da okonča službu u BiH, o čemu je obavjestio i Vijeće za sprovođenje mira (PIC) i zatražio da započnu proces imenovanja njegovog nasljednika.

Politički analitičar Haris Ćutahija smatra da je Scmidt prestao imati podršku Amerike.

Kada su u pitanju reakcije iz RS-a kaže da na sve gledaju kao na svoj trijumf.

Što se tiče nasljednika zavisi hoće li biti neko ko ima podršku Amerike ili EU.

Scmidt je izrazio je iskrenu zahvalnost građanima Bosne i Hercegovine, od kojih je tokom svog mandata imao izuzetno gostoprimstvo, toplinu i podršku.

Visoki predstavnik Christian Schmidt obratit će se danas Vijeću sigurnosti UN-a i predstaviti 69. izvještaj generalnom sekretaru UN-a o statusu provedbe mira u Bosni i Hercegovini.

Izvještaj se odnosi na period od 16. oktobra 2025. do 15. aprila 2026, saopćeno je iz Ureda visokog predstavnika.