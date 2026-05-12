Elif Ramić, članica karate kluba Sambon, okitila se titulom državne prvakinje Bosne i Hercegovine, donijevši još jedno značajno priznanje svom klubu. Predan rad, disciplina i brojni treninzi doveli su je do samog vrha bh. karatea. Ovaj rezultat predstavlja veliku motivaciju pred naredne izazove, među kojima i Balkansko prvenstvo u Turskoj, gdje će predstavljati BiH. Trener Kenan Alikadić ističe kako je uspjeh Elif Ramić rezultat dugogodišnjeg rada, discipline i velike posvećenosti treninzima. Dodaje da je titula državne prvakinje zaslužena nagrada za trud koji Elif svakodnevno ulaže, te vjeruje da će dostojno predstaviti Bosnu i Hercegovinu na Balkanskom prvenstvu u Turskoj.