PRVI MAJ PRED VRATIMA – GDJE ĆE VOGOŠĆANI OVE GODINE PROVESTI PRAZNIK?

Prvomajski praznici su pred vratima, a mnogi već uveliko planiraju provod tokom produženeog vikenda. Prvomajski praznici su savršena prilika da usporimo, pobjegnemo od svakodnevnih obaveza i napunimo baterije u prirodi. Iako su cijene značajno porasle, prvomajski roštilj i dalje ostaje duboko ukorijenjena tradicija u BiH. Ipak, sve više građana prilagođava prvomajsku proslavu; kupuju se manje količine mesa, biraju povoljnije opcije ili se troškovi dijele među društvom. Vogošćani uglavnom planiraju ostati kući uz porodično druženje.

Prvi maj je više od praznika, to je vrijeme za druženje, smijeh i stvaranje uspomena. Prvi maj ove godine pada u petak, što znači da je to neradni dan u BiH, a uz dva dana vikenda koja slijede, dobije se pravi mali odmor za bijeg od svakodnevnice.