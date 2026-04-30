STROŽA PRAVILA ZA PRVOMAJSKI ROŠTILJ

Boravak u prirodi i roštiljanje za Prvi maj već su dugogodišnja tradicija, ali svi koji namjeravaju uživati taj dan moraju znati da loženje vatre nije dozvoljeno bez jasnih pravila.

Prvomajski praznici tradicionalno okupljaju građane u prirodi uz roštilj, ali ove godine nadležni najavljuju pojačane kontrole i strožije kažnjavanje. Upozorenje je jasno – nepoštivanje pravila može skupo koštati.

– Svako nekontrolisano paljenje može izazvati požar. Navode da će kantonalni šumarski inspektori pojačati nadzor na terenu s ciljem evidentiranja i sankcionisanja nesavjesnih građana.

Prema Zakonu o šumama Kantona Sarajevo, kazne za fizička lica koja lože vatru u šumi ili na udaljenosti do 150 metara od šume kreću se od 200 do 1.500 KM.

Za pravna lica kazne su znatno veće i iznose od 10.000 do 12.000 KM.

– Praznik rada već tradicionalno podrazumijeva boravak u prirodi uz roštilj i tada su zaštićena područja najposjećenija. Zbog toga će naše službe biti na terenu kako bi sve proteklo u najboljem redu – kaže direkor JU zaštičena prirodna područja KS Asad Jelešković.

Nadležni apeliraju na građane da se ponašaju odgovorno, poštuju pravila i iza sebe ne ostavljaju otpad. Jer, kako upozoravaju, dovoljna je jedna iskra da izazove požar sa nesagledivim posljedicama.