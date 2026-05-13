UČENICI OŠ ”MIRSAD PRNJAVORAC” UŽIVALI U FILMU “SAVRŠENI KRUG”

Vannastavne aktivnosti su dobrovoljni, kreativni oblici rada u školama koji proširuju redovni nastavni program i razvijaju posebne sklonosti učenika. Fokusirane su na odgoj, socijalizaciju, stvaralaštvo i korisno provođenje slobodnog vremena, te su integralni dio školskog programa.

U sklopu vannastavnih aktivnosti učenici sedmih i devetih razreda OŠ “Mirsad Prnjavorac” danas su imali priliku pogledati film “Savršeni krug” režisera Ademira Kenovića. Cilj ove aktivnosti je da se učenici upoznaju sa historijskim činjenicama.

Film “Savršeni krug” prenosi antiratnu poruku i uvjerava u dobrotu ljudi, čak i u neljudskim uslovima. U glavnoj ulozi nastupa odličan glumac Mustafa Nadarević.