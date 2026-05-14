PLANINARI PD „PLANINAR“ U POSJETI  OPĆINI VOGOŠĆA

Načelnik Općine Vogošća Migdad Hasanović održao je sastanak sa novoizabranim rukovodstvom Planinarskog društva Planinar, tokom kojeg se razgovaralo o budućim aktivnostima društva, unapređenju planinarske infrastrukture, kao i mogućnostima saradnje s Općinom Vogošća u realizaciji projekata od značaja za lokalnu zajednicu.

Za novog predsjednika Skupštine na Izvještajno-izbornoj Skupštini PD Planinar, koja je održana krajem marta ove godine, izabran je Asmir Hadžić, dok je Adil Pašić naslijedio Đemu Kožljaka na funkciji predsjednika društva.

Načelnik Hasanović čestitao je novoizabranom rukovodstvu na preuzetim funkcijama, poželivši im uspješan rad i mnogo realizovanih projekata.

– Planinarska društva imaju važnu ulogu u promociji prirodnih ljepota naše općine, ali i u stvaranju zdravih životnih navika kod građana. Naravno ne smijemo zaboraviti ni važnu ulogu Planinarskog doma Motka u organizaciji brojnih manifestacija u našoj lokalnoj zajednici, a kojim uspješno upravlja PD Planinar – kazao je načelnik Hasanović.

Tokom sastanka izražena je obostrana spremnost za nastavak dobre saradnje, s ciljem razvoja planinarstva i stvaranja kvalitetnijih sadržaja za građane Vogošće.