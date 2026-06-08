UZ PJESMU, OSMIJEHE I APLAUZE: VOGOŠĆANSKI ZAMBACI ISPRATILI JOŠ JEDNU GENERACIJU MATURANATA
Tradicionalnim defileom maturanata vogošćanskih osnovnih škola, Vogošćanskim zambacima,
počelo je ovogodišnje izdanje Vogošćanskih dana koji će trajati sve do 25. juna.
Ova manifestacija već godinama predstavlja jedan od najljepših i najemotivnijih događaja u našoj lokalnoj zajednici te okuplja učenike pet osnovnih škola s područja općine Vogošća ali i njihove roditelje, nastavnike i građane.
Kroz svečani defile ulicama Vogošće, zajedničko druženje i prigodan zabavni program, maturanti su obilježili završetak jednog važnog životnog poglavlja ali i ulazak u novo razdoblje školovanja i odrastanja.
Budući srednjoškolci okupili su se na stadionu “Hakija Mršo” odakle su u velikoj koloni, uz
muzičku pratnju Sarajevo Drum Orchestra, Jošaničkom ulicom, stigli na plato ispred Upravne
zgrade JU Kulturno-sportskog centra “Jasmin Isanović – Žuti”.
U dijelu muzičkog programa maturanti su se zabavili uz muziku i ritmove za koje je bio zadužen Mahir Beathouse, a kratkim govorom pozdravio ih je i načelnik Hasanović, te im zaželio puno sreće u srednjoškolskim izazovima koji ih očekuju već od ove jeseni.
Vogošćanski zambaci su i ove godine nastavili svoju tradiciju jednog od najprepoznatljivijih
sadržaja manifestacije Vogošćanski dani, potvrđujući opredijeljenost Vogošće da kontinuirano
ulaže u mlade, njihovo obrazovanje i stvaranje ambijenta u kojem mogu razvijati svoje
potencijale.