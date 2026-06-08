OBILJEŽENA 34.GODIŠNJICA BITKE NA ORLIĆU: HEROJI NIKADA NE SMIJU BITI ZABORAVLJENI

U Vogošći je danas obilježena godišnjica Bitke za Orlić, jedne od najznačajnijih bitaka u odbrani slobodnih teritorija Vogošće i Sarajeva tokom odbrambeno-oslobodilačkog rata. Program obilježavanja okupio je brojne građane, predstavnike boračkih udruženja, porodice šehida i poginulih boraca, predstavnike institucija vlasti te učenike i nastavnike Osnovne škole „Zajko Delić“, koji su kroz prigodan kulturno-umjetnički program odali počast herojima odbrane.

Prisutnima se najprije obratio predsjednik Jedinstvene organizacije boraca „Unija veterana“ Salem Numanović, koji je podsjetio na značaj bitke za Orlić, ističući hrabrost i odlučnost boraca koji su, uprkos teškim ratnim okolnostima i nedostatku naoružanja, uspjeli izvojevati jednu od ključnih pobjeda za odbranu ovog područja. U svom obraćanju naglasio je važnost njegovanja kulture sjećanja i očuvanja istine o herojskom doprinosu branilaca Bosne i Hercegovine.

Načelnik Općine Vogošća, Migdad Hasanović, u svom obraćanju istakao je kako je obaveza svih generacija čuvati uspomenu na šehide i poginule borce koji su svoje živote utkali u slobodu koju danas živimo. Naglasio je da institucije imaju posebnu odgovornost da njeguju kulturu sjećanja, ali i da mladim generacijama prenose istinu o odbrani domovine, kako žrtva heroja nikada ne bi bila zaboravljena.

Prisutnima se obratio i ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Omer Osmanović, koji je naglasio važnost kontinuirane brige o boračkoj populaciji i porodicama šehida, ističući da su hrabrost, žrtva i patriotizam branilaca temelj slobode i opstojnosti Bosne i Hercegovine. Poručio je da sjećanje na heroje odbrane mora ostati trajna obaveza društva i institucija.

U teškim uslovima 8. Juna 1992. Godine oslobođeno je brdo Orlić, a živote za oslobađanje ove važne kote i četničkog uporišta položili su Nihad Tihić, Medin Ramović, Haris Čampara, Vehbija Hadžić, Senad Škoro, Senad Pohara, Šaćir Demirović i Kasim Gološ.

Učenice Osnovne škole “Zajko Delić” s Kobilje Glave, Merjem Salihović I Merjem Halilčević, pročitale su svoje nagrađene literarne radove na temu Bitka za Orlić, a hor ove škole takođe je učestvovao u obilježavanju ovog posebnog datuma.

Dodijeljene su i nagrade učenicima ove škole koji su bili najbolji na ovogodišnjem tradicionalnom krosu. U kategoriji djevojčica, četvrti i peti razred, najbrža je bila Asija Trnka, a iza nje kroz cilj su Prošle Ajlin Hodžić I Dalal Hodžić. Među učenicama šestih, sedmih i osmih razreda pobijedila je Safija Čerimagić, druga je bila Naida Kovačević, a treća Merjem Brkanić.

Kada su dječaci u pitanju u kategoriji petih i šestih razreda prvo mjesto pripalo je Ismailu Langeti, a iza njega kroz cilj je prošao Daris Kadrić, dok je treći bio Abdulah Kapo. U konkurenciji dječaka šestih, sedmih i osmih razreda slavio je Adin Trnka. Drugi je bio Amar Hasanbegović, a treći Faris Kulović. U sklopu programa učenici Osnovne škole „Zajko Delić“ izveli su recital i horske tačke, dok su učenice kroz literarne radove poslale snažne poruke o važnosti slobode, mira i očuvanja sjećanja na heroje domovine. Obilježavanje je završeno polaganjem cvijeća i odavanjem počasti šehidima i poginulim borcima, uz zajedničku poruku da njihova žrtva nikada ne smije biti zaboravljena te da kultura sjećanja ostaje trajna obaveza budućih generacija.