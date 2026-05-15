15. MAJ MEĐUNARODNI DAN PORODICE

Danas je Međunarodni dan porodice, koji je proglasila Generalna skupština Ujedinjenih nacija 1993. godine, sa željom da istakne važnost porodičnog života

Obilježavanje 15. maja, Međunarodnog dana porodice, je prilika se podsjetimo na vrijednosti porodičnog života.Tim povodom je u OŠ “ Zahid Baručija” održano predavanje o značaju porodice. Učenici su imali zadatak da donesu fotografiju svoje porodice i da objsane šta za njih znači porodica.

Psiholiginja ove škole Lutvija Sirćo nam je rekla da oni mnogo rade sa djecom kada je u pitanju obilježavanja bitnih datuma, a jedan od njih je i ovaj današnji.

Porodica, kao osnovna jedinica društva, zahtijeva zaštitu, pomoć i podršku od svojih članova, ali i društva, jer jedino na taj način svako pojedinačno može dati svoj optimalni doprinos zajednici u kojoj živi.

Ujedinjene nacije su i formalno zaštitile porodicu putem Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, Deklaracije o društvenom napretku i razvoju, te Konvencije o ukidanju svih oblika diskriminacije protiv žena.

Međunarodni dan porodice obilježava se na različite načine širom svijeta: kroz programe koji su usmjereni ka pružanju podrške porodici, različite događaje i koncerte. Ciljevi obilježavanja ovog dana su postizanje jednakosti između žena i muškaraca u okviru porodice, dijeljenje kućnih obaveza i dužnosti, zaštita porodice i pomoć pri ispunjavanju odgovornosti prema zajednici.