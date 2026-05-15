NASTAVNIK NASRNUO NA UČENIKA U OSNOVNOJ ŠKOLI U SARAJEVU

U OŠ “Musa Ćazim Ćatić” u Sarajevu došlo je do incidenta nakon što je nastavnik napao učenika ove škole, a sve je zabilježeno na videosnimku.

Incident se dogodio u srijedu tokom časa u osmom razredu ove škole, a događaj su policiji prijavili roditelji. Nastavnik inicijala A.P. (1970. godište) uhapšen je u četvrtak ujutro zbog sumnje na počinjenje krivičnog djela ugrožavanje sigurnosti na štetu troje učenika.

Građani Vogošće oštro osuđuju ovo neprimjereno ponašanje nastavnika.

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo izražava duboku zabrinutost, žaljenje i jasnu osudu svakog oblika ponašanja koje može ugroziti dostojanstvo, sigurnost i dobrobit djece.

Ministarstvo prvenstveno upućuje iskreno suosjećanje i podršku učenicima i njihovim porodicama. Svako dijete ima neotuđivo pravo na sigurno, zaštićeno, inkluzivno i poticajno školsko okruženje, u kojem se osjeća poštovano, ohrabreno i zaštićeno od svakog oblika pritiska, straha, nasilja ili neprimjerenog postupanja odraslih osoba kojima je povjerena odgovorna uloga u procesu odgoja i obrazovanja.

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo nastavit će pratiti postupanje škole i svih nadležnih institucija u vezi s ovim slučajem, u okviru svojih zakonskih nadležnosti.