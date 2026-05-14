Merhamet” tradicionalno i ove godine provodi akcije “Bosanski kurban” i “kurbani u “Mekki i Australiji”. Zahvaljujući ovoj akciji „Merhamet“ obezbjeđuje meso za svojih 48 javnih kuhinja i njihovih punktova na cijeloj teritoriji BiH u kojima “Merhamet” svakodnevno hrani više od 8.000 korisnika, koji zahvaljujući upravo akciji “Bosanski kurban”, imaju obilne i kvalitetne obroke tokom cijele godine. Uplate su moguće u svim „Merhametovim“ regionalnim i osnovnim odborima pa tako i u Vogošći te u sjedištu društva u Sarajevu. U Vogošći su uplate moguće do 17. maja. “Merhamet” istovremeno pomaže domaće poljoprivredne proizvođače, povratnike, nezaposlene demobilisane borce, brojna udruženja, socijalne ustanove i socijalno ugrožene građane BiH. Donacija za Bosanski kurban iznosi 600 KM. Donacija za kurban iz Mekke i Australije iznosi 350 KM.